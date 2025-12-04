В 2026 году 70% бюджета Краснодарского края направят на развитие соцсферы

В следующем году расходы бюджета Краснодарского края составят 552 млрд рублей. Парламентарии утвердили распределение региональной казны на очередном пленарном заседании ЗСК с участием губернатора.

От этой 71-й сессии Законодательного собрания края с участием губернатора зависит будущее социально-экономическое развитие региона. Вениамин Кондратьев отметил, что важно в непростых условиях охлаждения экономики страны здраво оценивать региональные возможности и грамотно подходить к распределению расходной части краевого бюджета.

«Мы говорим сегодня в целом про охлаждение экономики. Мы отталкиваемся от возможностей экономики нашего края. Лучше ничего не обещать, чем не сделать», — говорит Кондратьев.

Второе чтение депутатам понадобилось после дополнительного распределения федерального бюджета.

«При распределении федерального бюджета Краснодарскому краю дополнительно выделено было 3,4 млрд рублей в виде субсидий, субвенции и иных межбюджетных трансфертов. В связи с этим расходы составили 552,1 млрд, то есть увеличение на 5,1 млрд», — сообщает председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике, предпринимательству и финансовым рынкам Иван Артеменко.

Благодаря позиции губернатора в любых экономических условиях в приоритете остается социальная сфера. В следующем году 70% кубанского бюджета направят на ее поддержку и развитие.

«Все социальные обязательства, которые мы каждый год берем на себя, выполним в рамках закона о бюджете. С 1 января на 4% проиндексируем все социальные выплаты в рамках поручения указа президента. Также с 1 января увеличиваем ежемесячную краевую доплату учителям и воспитателям детских садов. В целом на это направляем порядка 16 млрд рублей. Всего на заработную плату работникам бюджетной сферы мы заложили 124 млрд рублей», — подчеркивает губернатор.

В этот же социальный список входят бесплатное питание для обучающихся и льготное лекарственное обеспечение. Нововведение следующего года коснется многодетных семей. Теперь предоставлять региональный материнский капитал будут не один раз, а за третьего и каждого последующего ребенка. По словам главы края, необходимо подумать и о расширении направлений использования маткапитала. Сейчас это улучшение жилищных условий, газификация, образование и медицинская реабилитация ребенка.

«Многодетные семьи — приоритет. Хочу поблагодарить за поддержку многодетных семей в части материнского капитала. Я думаю, надо расширить материнский капитал, узнать у семей, для каких целей он необходим, — говорит глава края.

«Этот закон в череде принимаемых в текущем году социальных законов является одним из самых основополагающих, потому что даются реальные возможности. Чтобы использовать эти возможности, давайте продолжим расширять перечень», — отмечает председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Каждый пункт в расходном бюджете, направленный на социальную сферу, — это миллиарды рублей, которые даже в самое непростое время позволят сохранить и улучшить качество жизни кубанцев.

«В чрезвычайно сложных условиях социальная направленность бюджета сохранена. Более того она в удельном весе увеличена с 67% до 69%. По отдельным направлениям у нас есть повышение расходных обязательств», — отмечает заместитель председателя ЗСК Николай Петропавловский.

Еще одна значительная часть использования бюджетных средств в будущем году коснется строительства и реконструкции социальных, спортивных и инженерных объектов. Под эти цели край выделил более 93 млрд рублей. Объем дорожного фонда в 2026-м составит почти 58,5 млрд рублей. Эти средства пойдут на реконструкцию, строительство и содержание автодорог.

Отдельное внимание губернатор уделил поддержке бизнеса. Вениамин Кондратьев уверен: сейчас нужно помочь предпринимателям, чтобы в будущем они смогли продолжить пополнять краевую казну, влиять на социально-экономическое развитие Кубани.

«Экономика в крае работающая, важно сегодня в этих условиях ее сохранить. Приоритетная задача для меня — сохранить бизнес, агропромышленный комплекс, санаторно-курортную отрасль. Мы сохраняем все меры поддержки. Если мы потеряем эти направления, тогда нужно будет снова все создавать, что для нас недопустимо», — подчеркивает глава региона.

На развитие АПК в 2026 году предусмотрели более 10 млрд рублей. Это субсидии и гранты, которые распределят по направлениям АПК для всех категорий — от агрохолдингов до личных подсобных хозяйств.

Читайте также: муниципалитеты Кубани получат 66,3 млрд рублей субсидий в 2026 году. Краевые выплаты направляют на благоустройство территорий, ремонт дорог, водоснабжение и водоотведение, реконструкцию очистных сооружений, а также на развитие общественной инфраструктуры.

Подпишись, здесь всегда интересно.