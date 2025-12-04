Муниципалитеты Кубани получат 66,3 млрд рублей субсидий в 2026 году

Краевые выплаты направляют на благоустройство территорий, ремонт дорог, водоснабжение и водоотведение, реконструкцию очистных сооружений, а также на развитие общественной инфраструктуры.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе 71-й сессии Законодательного Собрания региона сообщил, что в следующем году муниципалитетам выделят 66,3 млрд рублей субсидий, а также 11,2 млрд рублей выплатят в виде дотаций на сбалансирование бюджетов.

«Также эти средства пойдут на инициативы, предложенные самими жителями. У каждого города и района собственные экономические возможности. Но, независимо от размеров бюджетов, необходимо создавать комфортные и достойные условия жизни во всех поселениях региона», — отметил Кондратьев.

В рамках проектов инициативного бюджетирования жители самостоятельно выбирают, где построить тротуар, установить детскую площадку или провести освещение. Программа действует в Краснодарском крае с 2020 года. За пять лет она помогла реализовать более 800 проектов на сумму более 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

