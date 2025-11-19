Геленджику и Горячему Ключу выделят 138 млн рублей на строительство терренкуров

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 18 ноября подписал постановление о внесении изменения в распределение субсидий на 2025 год бюджетам муниципальных образований на создание мест массового отдыха.

Согласно документу, средства получат Геленджик и Горячий Ключ. Всего выделят более 138,8 млн рублей. Из них более 79 млн рублей получит Геленджик и 59 млн рублей — Горячий Ключ.

Субсидии направят на создание туристических маршрутов и экологических троп (теренкуров). Постановление вступило в силу 19 ноября 2025 года.

