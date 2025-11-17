Новый квест-маршрут для познавательного туризма разработали в Сочи

Многоуровненвый туристический маршрут создали сотрудники Субтропического научного центра Российской академии наук в городе-курорте. Всего на Кубани действуют 320 турмаршрутов.

Как сообщила заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова, за последние 10 лет в регионе количество турмаршрутов увеличилось в 15 раз — с 21 в 2017 году до 320 в 2025.

Большая часть маршрутов располагается в горной и предгорной зонах Апшеронского, Мостовского, Отрадненского и Северского районов, а также в Туапсинском округе, Сочи, Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе.

«Самые популярные для туристов места — на территории Сочинского национального парка и Кавказского природного биосферного заповедника. Их ежегодно посещают порядка 2 млн человек», — отметила Петухова.

Новый квест-маршрут предусматривает интерактивное погружение в историю и культуру Сочи. Маршрут разделен на три уровня сложности, что позволяет выбрать подходящий вариант в зависимости от интересов и подготовки. На маршруте гости и жители города-курорта познакомятся с местной историей и культурой.

Начальный уровень «Сердце Сочи» расскажет туристам об основании города, первых жителях и памятниках архитектуры. На пути путешественникам встретится древний дольмен, также они узнают о подвиге медиков в годы Великой Отечественной войны и смогут попробовать воду из местных минеральных источников.

Средний и сложный уровни «Многогранный Сочи» и «Неизвестный Сочи» глубже погрузят туристов в изучение города и представят малоизвестные достопримечательности и отдаленные уголки.

Квестовый механизм подразумевает решение задач на всех уровнях маршрута. Каждый верный ответ станет составляющей кода, который нужно будет ввести на сайте проекта и получить сертификат за успешное прохождение.

Туристы от 18 до 35 лет получат металлический туристский знак отличия. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте проекта.

Министерство курортов и Русское географическое общество разработали еще одно новое направление — «Большую Кубанскую тропу». Масштабное обследование уже завершили. В рамках проекта создадут сети обустроенных туристских маршрутов с общей концепцией, стилистикой и навигацией. Тропа протяженностью 850 км проходит от Таманского полуострова на юго-восток до Красной Поляны.

С реестром туристических маршрутов можно ознакомиться на сайте минкурортов. С подробным их описанием, фотографиями, рекомендациями по прохождению и gps-треками можно ознакомиться на туристическом портале региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

