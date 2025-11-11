Новый пешеходный маршрут «Раевское городище» откроют в Новороссийске

Уже на этой неделе жители города и туристы смогут узнать о многовековой истории земель, входивших в состав Боспорского царства.

О предстоящем открытии нового пешеходного маршрута «Раевское ущелье» сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своих соцсетях.

История расположенного на левом берегу реки Маскага памятника уходит корнями в конец IV века до нашей эры. После того как земли вошли в состав Боспорского царства, здесь появился военно-административный центр.

Городище открыли в конце XIX века, и до сих пор оно вызывает особый интерес ученых — институт археологии РАН каждый год организует раскопки в поиске новых исторических подробностей.

На тропе установили входной стенд с картой и подробной информацией об истории городища и археологических исследованиях. Пройти по маршруту сможет каждый желающий, независимо от возраста и уровня физической подготовки.

В ближайшее время для удобства туристов на тропе установят навигационные столбы. Кроме того, информационный стенд с реконструкцией башни даст посетителям возможность представить, как выглядело сооружение много веков назад.

«Благоустройство маршрута — важный шаг в развитии исторического туризма. Он призван привлечь внимание к богатому прошлому региона, которое предшествовало основанию Новороссийска и до сих пор остается недостаточно освещенным в существующих экскурсионных программах», — написал Кравченко в Telegram.

