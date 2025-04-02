В 2025 году в Краснодарском крае планируют построить 12 школ

В последние годы Кубань вышла на беспрецедентные темпы строительства новых школ. Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Вениамина Кондратьева, а также за счет участия в краевых госпрограммах и нацпроектах «Образование», «Жилье и городская среда». С этого года работу продолжают в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Министр образования и науки Краснодарского края Елена Воробьева отметила, что каждый год по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в регионе открывают не менее десяти новых школ. По ее словам, всего за десять лет в крае построили 105 средних образовательных организаций.

«В этом году планируется завершить строительство еще 12 школ. Сейчас в системе общего образования региона — 1 тыс. 249 учреждений, в них обучается 783,3 тыс. детей», — рассказала Воробьева.

Только за последние пять лет в рамках нацпроекта «Образование» в регионе построили 67 школ, а по нацпроекту «Жилье и городская среда» — еще девять. К развитию социальной инфраструктуры на Кубани также активно подключают инвесторов, после завершения строительства школы выкупают.

В регионе для старшеклассников действует подготовка по гуманитарному, технологическому и универсальному профилям. С 1 сентября этого года в технологическом профиле появится группа инженерно-математической направленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 1 апреля провел совещание по реализации национальных проектов в регионе. Глава региона отметил, что в этом году объем финансирования нацпроектов в крае увеличился на 2,3 млрд рублей — до 64,6 млрд рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.