Кондратьев: финансирование нацпроектов на Кубани выросло на 2,3 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 1 апреля провел совещание по реализации национальных проектов в регионе. Участие в нем приняли председатель ЗСК Юрий Бурлачко, главный федеральный инспектор края Евгений Гулиев, первый зампрокурора региона Александр Трухин, вице-губернаторы, а также руководители профильных ведомств.

Глава Кубани отметил, что в этом году объем финансирования нацпроектов в регионе увеличился на 2,3 млрд рублей — до 64,6 млрд рублей.

«Эти средства необходимо использовать грамотно в рамках обозначенных сроков, потому что национальные проекты — это уникальная возможность вывести на новый уровень все сферы экономики и повысить качество жизни. Что важно еще в этом году — мы 84 социальных и коммунальных объекта начинаем капитально ремонтировать. Не только новое строим в рамках нацпроектов, но и занимаемся капремонтом существующих объектов. Десятки миллиардов рублей на эти цели уже предусмотрены», — сказал Кондратьев.

Директор департамента организации проектной деятельности администрации края Светлана Герих доложила, что по итогам реализации нацпроектов за первый квартал этого года кассовое освоение составляет 11,9 млрд рублей или 18,4%, что на 2% больше, чем в 2024 году. По ее словам, это выше, чем в среднем по стране на 2,5% и в ЮФО практически на 4%.

«Дополнительное финансирование в размере 2,3 млрд рублей пойдет на благоустройство 13 территорий, строительство социальных объектов и поддержку малого и среднего предпринимательства», — подчеркнула Герих.

Губернатор отметил, что все планы должны быть реализованы, и поручил главам муниципалитетов взять под личный контроль сроки исполнения проектов и не допустить их переносов.

«Все финансовые обязательства перед федерацией необходимо закрыть до 1 декабря 2025 года», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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