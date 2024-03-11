В 2025 году строительство новой школы запустят в Белореченском районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 марта провел личный прием граждан.

К главе Кубани обратилась жительница поселка Заречного Евгения Богданова. Она попросила построить новую школу. Поселок, расположенный в 3 км от административного центра, активно развивается, многодетным семьям выделяют участки. Сейчас в поселке живут более 3,3 тыс. человек. Единственную школу 1917 года постройки, рассчитанную на 200 мест, посещают свыше 400 детей. Они учатся в две смены, кабинетов не хватает, а столовая находится во дворе.

Губернатор отметил необходимость современных школ как для городов, так и для станиц. По его словам, важно, чтобы учебное заведение давало качественные знания, а детям было комфортно и интересно их получать.

«Если поселок так быстро растет, то необходимо рассматривать его развитие с точки зрения комплексной застройки. Это значит, что одновременно с возведением жилья, должны появляться школы, детские сады, спортплощадки и другие социальные объекты. Только так мы сможем решить вопрос нехватки школьных мест», — подчеркнул Кондратьев.

На проектирование новой школы на 550 мест потребуется 14 месяцев, отметил руководитель департамента строительства Кубани Игорь Федосов. Глава региона поручил ускорить работу — до конца года закончить необходимые процедуры и в марте следующего года приступить к строительству.

Также к губернатору обратилась жительница станицы Медведовской Зинаида Остапенко с просьбой обновить стационар местной больницы. Здание построили в 1971 году. Лечение здесь проходят жители сельского поселения — двух хуторов и станицы. Количество прикрепленного населения — более 17,5 тыс. человек, среди которых порядка 4 тыс. детей.

Кондратьев отметил важность приоритетного подхода к вопросу ремонта медучреждений на местах, в частности — в сельской местности. По его словам, сельским жителям нужны в шаговой доступности учреждения первичного звена.

«Врачам и медперсоналу также необходимо работать в комфортных условиях. Одна из наших главных задач — своевременно приводить медучреждения в крае в порядок», — подчеркнул глава региона.

Губернатор поручил рассмотреть вопрос увеличения финансирования ремонтов больниц и поликлиник на ближайшей сессии ЗСК.

Уже в 2022 году разработали проектно-сметную документацию на проведение капремонта здания больница в Медведовской, сообщил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов. Положительные заключения госэкспертизы уже получены. Стоимость ремонтных работ — 90,9 млн рублей, средства уже выделили.

В здании обновят кровлю, рентген кабинет, подвальное помещение, приемный покой, холл, а также лестничные марши на первом этаже. На втором этаже отремонтируют терапевтическое, хирургическое, педиатрическое и гинекологическое отделения. Кроме того, проведут ремонт фасадов, стен и перегородок, полов, лестниц, потолков, инженерных систем, в здании заменят окна и двери.

Капремонт Медведовской участковой больницы пройдет в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». Завершить работы планируют в 2025 году.

В этом году на ремонты поликлиник и стационаров направят 1,7 млрд рублей, добавил Филиппов.

«В крае 283 лечебных учреждения, более 200 из них мы уже отремонтировали. В этом году обновим свыше 60», — отметил министр.

Кроме того, в ходе приема граждан житель Ейска Валерий Тынкачев рассказал губернатору о необходимости обновить оборудование спортивного комплекса с ледовой ареной «Снежинка», который построили в 2010 году. Сейчас там проводят тренировки для детей по хоккею и фигурному катанию. Глава Кубани поручил рассмотреть вопрос финансирования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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