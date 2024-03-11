Кондратьев поручил обеспечить транспортом музыкальную школу в Кропоткине

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 марта провел личный прием граждан.

К главе региона обратилась жительница Кропоткина Инна Айвазян. По ее словам, в городе более 65 лет работает музыкальная школа № 1 имени Г. В. Свиридова, которую посещают 425 детей. В школе действуют 13 творческих коллективов, среди которых и оркестр баянистов-аккордеонистов. Так, музыканты выступают и в других районах Кубани. Уже поступили заявки на концерты в Краснодаре, Геленджике и еще десяти муниципалитетах. Айвазян рассказала, что для этого нужен транспорт на 45 мест, а в школе есть автобус только на 20, в котором 35 участников оркестра и инструменты перевезти невозможно.

Кондратьев отметил важность комфортного транспорта для коллектива. Он добавил, что транспорт необходим любой музыкальной школе в регионе, где есть оркестры. По его словам, юные музыканты должны демонстрировать свои таланты, привыкать к гастролям и выступлениям.

«Хорошо, что в Кропоткине есть такой коллектив — надо, чтобы о нем все знали. Возможно, там воспитываются будущие знаменитые музыканты. Важно поддерживать одаренных ребят, создавать условия для развития их способностей», — подчеркнул губернатор.

Глава Кубани поручил решить вопрос с обеспечением музыкальной школы в Кропоткине автобусом к июню этого года. Также губернатор поручил разработать программу по обеспечению транспортом всех музыкальных школ, гастролирующих с оркестрами по региону. Вопрос финансирования рассмотрят на летней сессии ЗСК, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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