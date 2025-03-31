В 2025 году на ремонт учреждений культуры Кубани направят 2,3 млрд рублей

Первый заместитель министра культуры Кубани Дмитрий Компаниец принял участие во встрече губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с жителями Славянского района, а также проверил ход капремонта школы искусств в муниципалитете.

Дмитрий Компаниец отметил, что капремонт школы искусств в Славянске-на-Кубани начали по краевой госпрограмме «Развитие культуры».

«Завершить его строители обязуются в соответствии с заключенным госконтрактом в декабре 2025 года. Буду держать вопрос на личном контроле», — добавил он.

В 2025 году из всех уровней бюджета планируют выделить свыше 2,3 млрд рублей на ремонт и укрепление материально-технической базы 178 учреждений культуры. По нацпроекту «Семья» за счет средств федерального бюджета на сумму более 153 млн рублей пройдут капремонты пяти учреждений культуры в Кущевском и Каневском районах, а также в Анапе и Краснодаре.

Техническое оснащение проведут в двух музеях — в Староминском и Кущевском районах, переоснащение по модельному стандарту планируется в пяти библиотеках — в Сочи, Новороссийске, Крымском и Туапсинском районах, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Читайте также: зоны охраны установили для двух памятников архитектуры Горячего Ключа.

Подпишись, здесь всегда интересно.