Зоны охраны установили для двух памятников архитектуры Горячего Ключа

Речь идет о часовне в честь Иверской иконы Божией Матери и Доме войскового врача Косинова.

Часовня была построена в гроте у подножия горы Абадзехской: большая ее часть высечена в скале, и только передняя — пристроена. В постреволюционный период объект не использовали, в 1999 году — восстановили, в 2002-м — там возобновились церковные службы.

Дом в Горячем Ключе на улице Ленина построили в 1878 году. Имя его первого собственника неизвестно, в конце XIX века его владельцем стал врач Псекупской войсковой больницы Иван Косинов. Он также был литератором, публицистом, общественным деятелем, внес значительный вклад в развитие города.

В 1920 году Косинов передал свой дом Горячему Ключу в дар, чтобы там разместили музей и библиотеку. Сейчас внутри — центр детского творчества и общественная организация.

Зоны охраны вокруг обоих объектов установили по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Это позволит создать наиболее благоприятные для объектов культурного наследия условия градостроительной и хозяйственной деятельности.

Сведения о границах зон и режимах их использования направили для внесения в Единый государственный реестр недвижимости, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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