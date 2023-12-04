В 2025 году газифицируют хутор Тарусин в Анапе

На «Прямую линию» к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву через чат-бот обратилась жительница хутора Тарусин с просьбой провести в населенный пункт газопровод.

Вениамин Кондратьев сообщил о том, что уровень газификации на Кубани достигает 86%.

«При этом 14% населенных пунктов еще не газифицированы. Это Туапсинский, Отрадненский район, предгорье Кавказа — где сложный рельеф и провести газовую трубу очень дорого. Край софинансирует часть работ, которые ведет «Газпром»», — сказал Кондратьев.

Губернатор добавил, что из бюджета края в этом году выделили более 1 млрд рублей на софинансирование газификации населенных пунктов. В 2024 году на эти цели предусмотрено 2 млрд рублей.

Мэр Анапы Василий Швец сообщил, что в хуторе Тарусин живут около 850 человек, населенный пункт находится в 10 км от Анапы. Деньги на проектирование газопровода выделены. Работы над проектом проведут в следующем году.

В 2025 году построят 2,5 км газопровода в хутор Тарусин, после чего начнут подводить газ к домам жителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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