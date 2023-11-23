Более 850 бойцов СВО и их семьи получили компенсацию на газификацию на Кубани

В Краснодарском крае реализуют рекомендацию президента Владимира Путина выдавать участникам спецоперации субсидии не менее 100 тыс. рублей на одно домовладение на газификацию.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что регион стал предоставлять компенсации и субсидии участникам СВО и членам их семей еще в 2022 году.

«Выплачиваем до 105 тыс. рублей, чтобы жители могли решить свои бытовые вопросы. Средства можно направить на проектирование сети, реконструкцию или строительство внутреннего газопровода, покупку и установку оборудования, приборов учета. Это востребованная и важная мера, которой уже воспользовались более 850 человек. Продолжим и дальше поддерживать наших военнослужащих и их родных», — подчеркнул глава региона.

Сейчас компенсацию на газификацию в регионе получили 815 участников СВО и членов их семей, субсидию 41 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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