Кондратьев поручил разработать программу поддержки участников и ветеранов СВО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с представителями регионального Союза ветеранов специальной военной операции.

Союз создали в марте этого года в Сочи, сейчас в него входят более 3,5 тыс. человек в 33 регионах. Организация оказывает помощь действующим участникам СВО и военной операции и членам их семей.

Вениамин Кондратьев поблагодарил представителей регионального Союза ветеранов специальной военной операции за службу.

«Наш общий долг — помогать участникам и ветеранам спецоперации, а также тем, кто ждет вас дома. За два года из краевого бюджета на единовременные выплаты, закупку техники мы уже направили более 5 млрд рублей. Нам важно выстроить эту работу системно, для этого необходимо разработать краевую программу поддержки, определить основные направления ее работы», — отметил губернатор.

Вениамин Кондратьев поручил своим заместителям разработать механизм взаимодействия и предусмотреть деньги из бюджета для поддержки участников и ветеранов СВО. Губернатор подчеркнул, что к разработке программы нужно привлечь специалистов фонда «Защитники Отечества» и самих участников спецоперации и ветеранов. Они никто другой знают, какая помощь нужна бойцам на передовой, и тем, кто уже вернулся домой.

Участники совещания обсудили уже действующие меры поддержки. С 1 сентября на Кубани увеличили единовременную выплату заключившим контракт до 200 тыс. рублей, по 20 тыс. рублей выделили на каждого ребенка участников СВО к Новому году. Также предусмотрены компенсация затрат на газификацию домов и выплата в размере 100 тыс. рублей на санаторно-курортное лечение в здравницах.

Председатель «Союза ветеранов СВО» по Краснодарскому краю Борис Денисенко поблагодарил Вениамина Кондратьева за поддержку и рассказал о работе организации. По его словам, союз активно работает с фондом «Защитники Отечества» и уже обработал 5,5 тыс. заявок.

«Отправили на санаторно-курортное лечение 312 семей участников СВО. Договорились с 30 гостиницами о бесплатном размещении. Заключили соглашение о взаимодействии с Общественной палатой. Важно не делить людей на жителей края и других регионов, все мы — одна большая семья», — добавил он.

Главный офис общественной организации находится в Краснодаре. На Кубани открыли 15 муниципальных отделений, в них входят около 1,3 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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