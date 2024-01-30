В 2024 году в Сочи по нацпроекту отремонтируют 59 улиц

Ремонтные работы в городе-курорте выполнят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожные работы уже стартовали на улице Миндальной на участке протяженностью 2 км. Там заменят около 13 тыс. кв. метров асфальта.

«Особое внимание уделяем густонаселенным и отдаленным районам города», — рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Всего в текущем году в городе-курорте по нацпроекту отремонтируют 59 участков дорог общей протяженностью свыше 39 км. В Центральном районе приведут в порядок 6 улиц, в Адлерском — 17, а в Лазаревском — 36, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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