В 2024 году в Краснодаре расселят 27 аварийных многоквартирных домов

На эти цели в текущем году в муниципальном бюджете предусмотрели свыше 300 млн рублей. Это в три раза больше, чем в 2023 году.

В течение 2024 года в краевой столице планируют расселить 27 многоквартирных дома, признанных аварийными. В 143 помещениях общей площадью 5 тыс. кв. метров живут более 300 человек.

Городская программа по расселению аварийного жилья в краевом центре действует с 2017 года. За это время в городе расселили около 100 помещений в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: на расселение аварийных домов в 2023 году в бюджете края предусмотрели 3,5 млрд рублей. Дополнительные 550 млн рублей выделили из-за роста цен на жилую площадь в регионе.