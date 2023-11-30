На расселение ветхого жилья на Кубани до конца года направят еще 550 млн рублей
Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что при поддержке президента РФ Владимира Путина регионы получили эффективный механизм для расселения аварийных домов.
Новые квартиры в микрорайонах с развитой инфраструктурой жителям Кубани предоставляют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
«Это значимая программа позволяет улучшить уровень жизни в регионе. До конца 2023 года на переселение из аварийного фонда дополнительно направим около 550 млн рублей, расселим еще 367 человек», — сообщил Кондратьев.
Всего на расселение аварийных домов в 2023 году в бюджете края предусмотрели 3,5 млрд рублей. Дополнительные 550 млн рублей выделили из-за роста цен на жилую площадь в регионе.
С начала года из ветхих домов уже переселили почти 500 человек. Сейчас новые дома строят в Сочи, Хадыженске, Нефтегорске и поселке Ильском.
Всего с 2019 года на Кубани из аварийного жилья переселили 3,3 тыс. человек. В ближайшее время расселят еще 1,3 тыс. человек из 539 помещений, которые признали непригодными для проживания до 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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