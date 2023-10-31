До конца года в «старом» центре Краснодара снесут еще шесть аварийных домов

Всех жильцов домов, подлежащих сносу, уже переселили. Аварийные дома тщательно осмотрели и создали проекты для сохранения общей кровли и смежных стен с другими строениями.

До конца текущего в «старом» центре Краснодара планируют снести шесть домов по адресам:

Буденного, 140 и 143;

Октябрьская, 142;

Комсомольская 34;

Рашпилевская,125;

Северная, 368.

Эти дома признали аварийными и непригодными для проживания людей. На объектах уже убрали горючий мусор, распилили аварийные деревья и закрыли доступ для посторонних, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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