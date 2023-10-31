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До конца года в «старом» центре Краснодара снесут еще шесть аварийных домов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-kontsa-goda-v-starom-tsentre-krasnodara-snesut-shest-avarijnyj-domov
До конца года в «старом» центре Краснодара снесут еще шесть аварийных домов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Всех жильцов домов, подлежащих сносу, уже переселили. Аварийные дома тщательно осмотрели и создали проекты для сохранения общей кровли и смежных стен с другими строениями.

До конца текущего в «старом» центре Краснодара планируют снести шесть домов по адресам:

  • Буденного, 140 и 143;
  • Октябрьская, 142;
  • Комсомольская 34;
  • Рашпилевская,125;
  • Северная, 368.

Эти дома признали аварийными и непригодными для проживания людей. На объектах уже убрали горючий мусор, распилили аварийные деревья и закрыли доступ для посторонних, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в октябре в «старом центре» Краснодара снесли четыре аварийных многоквартирника. Ветхое жилье демонтировали на улицах: Гоголя, Седина, Буденного и Комсомольской. Жителей многоквартирных домов уже расселили.

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