До конца года в «старом» центре Краснодара снесут еще шесть аварийных домов
Общество
31.10.2023 11:07
Всех жильцов домов, подлежащих сносу, уже переселили. Аварийные дома тщательно осмотрели и создали проекты для сохранения общей кровли и смежных стен с другими строениями.
До конца текущего в «старом» центре Краснодара планируют снести шесть домов по адресам:
- Буденного, 140 и 143;
- Октябрьская, 142;
- Комсомольская 34;
- Рашпилевская,125;
- Северная, 368.
Эти дома признали аварийными и непригодными для проживания людей. На объектах уже убрали горючий мусор, распилили аварийные деревья и закрыли доступ для посторонних, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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