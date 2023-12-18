В 2024 году в 203 многоквартирных домах Краснодара запланирован капремонт

В следующем году в многоэтажках краевой столицы планируют выполнить порядка 350 видов работ — капремонт фасадов, крыш, инженерных систем, а также заменить лифты. Список домов, которым необходим капремонт, будет расширяться.

В 2024 году выполнят работы на 88 фасадах, 104 крышах, 138 внутренних инженерных системах. В 16 домах заменят 61 лиф.

В этом году в кубанской столице в плане капремонта состояло около 400 домов, практически все работы завершены. Осталось несколько многоквартирных домов. Всего на капремонт в 2023 году выделили свыше 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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