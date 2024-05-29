В 2024 году урожай яблок в Краснодарском крае превысит прошлогодние показатели

Ранее новый министр сельского хозяйства России Оксана Лут спрогнозировала дефицит яблок в стране из-за майских заморозков и снегопадов. По ее словам, из-за непогоды в некоторых регионах пострадали плодовые деревья.

При этом участники Союза «Садоводы Кубани» выступили против импорта яблок в Россию в текущем году. Отмечается, что погодные условия в Краснодарском крае способствуют хорошему развитию урожая яблок. К концу в хозяйствах региона нормальная ситуация — плоды яблок постепенно наливаются. Садоводы выполняют все необходимые агротехнические мероприятия.

По прогнозам специалистов, в текущем году урожай яблок на Кубани будет выше, чем в 2023 году.

За последние 5 лет в Краснодарском крае заложили свыше 8,8 тыс. га насаждений. Около 70% из них — яблони суперинтенсивного типа с повышенной урожайностью. Кроме того, за последние годы в регионе реализовали несколько масштабных инвестиционных проектов по закладке яблоневых садов, сообщает Союз «Садоводы Кубани» в Telegram.

Читайте также: майские заморозки не повлияли на урожай черешни в Краснодарском крае. Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация, что из-за непогоды в России резко сократится урожай черешни в этом году. Из-за этого цены на фрукт в стране резко вырастут.