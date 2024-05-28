Недавние заморозки не повлияли на урожай черешни на Кубани

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация, что из-за майских заморозков в России резко сократится урожай черешни в этом году. Из-за этого цены на фрукт в стране резко вырастут.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве сельского хозяйства России. Там уточнили, что 98% плантаций черешни в России находятся в регионах ЮФО и Северного Кавказа. Возвратные заморозки, повредившие урожай различных культур в Ростовской области и регионах Центральной полосы России, не затронули юг страны.

«Погодные условия практически не повлияли на формирование урожая черешни. Снижение производства не прогнозируется», — сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

По оценкам экспертов, в этом году в РФ планируют собрать свыше 20 тыс. т. черешни. Аналогичный урожай собрали и в прошлом году.

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