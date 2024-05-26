Кондратьев: почти 100 тонн черешни собрали аграрии в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 мая рассказал о сборе урожая черешни в регионе.

По словам главы региона, аграрии уже собрали почти 100 т черешни. Ранние сорта растут в садах Ейского и Славянского районов.

«Прогнозы хозяйств на урожай этого года — 2 тыс. т. со своей стороны, мы поддерживаем наших садоводов — возвращаем им часть затрат на закладку новых садов, а также субсидируем уход за ними до первого урожая. При этом, хозяйства полностью обеспечены местным посадочным материалом», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что меры поддержки и собственные саженцы позволяют Кубани оставаться в лидерах — край обеспечивает 40% всего урожая фруктов и ягод России.

Выращиванием ягодных культур в регионе занимаются в основном хозяйства населения. На их долю приходится около 97% от общего валового сбора ягодных культур.

Кубанскую черешню можно купить в торговых сетях, на рынках городов и станиц края и на ярмарках выходного дня. В Краснодаре летом будут работать пять таких ярмарок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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