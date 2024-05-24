Кондратьев: новое фруктохранилище в Славянском районе готово на 80%

О ходе строительства фруктохранилища в Славянском районе 24 мая рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, на Кубани активно развивается садоводство, в том числе, благодаря государственным и частным инвестициям. Растет площадь садов, увеличиваются объемы производства фруктов. Соглашение о строительстве хранилища на 10,5 тыс. т фруктов подписали с агрофирмой «Приволье» в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме. Сумма инвестиций в проект — 1 млрд рублей. Комплекс займет почти 3 га.

«Наша задача — обеспечить вкусными и полезными продуктами жителей и гостей региона не только в высокий сезон, но и в межсезонье. Реализация проекта близится к завершению — объект уже готов на 80%», — рассказал губернатор.

После реализации проекта появятся 96 новых рабочих мест. Плодохранилище оснастят холодильными камерами для яблок с регулируемой газовой средой. Также в нем цех по сортировке и упаковке продукции и обработке фруктов с зоной отгрузки. Сейчас в здании хранилища устанавливают холодильные камеры и оборудование, на территории идет благоустройство и озеленение.

На Кубани еще 10 лет назад были фруктохранилища общим объемом всего 135 тыс. т. Сейчас объем фруктов, которые можно хранить, увеличили до 360 тыс. т. В планах на ближайшие годы — построить плодохранилища еще на 50 тыс. т.

В агрофирме «Приволье» с 2019 года закладывают яблоневые сады интенсивного типа на площади более 377 га. Предполагаемый объем инвестиций по проекту превышает 750 млн рублей. После выхода на проектную мощность агрофирма будет собирать 18 тыс. т яблок в год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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