Фруктохранилище на 10,5 тыс. тонн построят в Славянском районе

Соглашение об этом подписали заместитель губернатора Андрей Коробка и представитель ООО Агрофирма «Приволье» на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Андрея Коробки, благодаря государственным и частным инвестициям ежегодно растет площадь садов в Краснодарском крае, увеличивается объем производства фруктов. Реализация подобных проектов позволяет обеспечивать ими жителей и гостей региона не только в высокий сезон, но и в межсезонье.

Вице-губернатор добавил, что сегодня на предприятиях края есть фруктохранилища общим объемом 360 тыс. Также планируется строительство дополнительных объемов на 50 тыс. т.

Общий объем инвестиций по проекту составит 1 млрд рублей. Фруктохранилище на 10,5 тыс. т разместят на площади 2,82 га. Планируется, что предприятие создаст 96 рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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