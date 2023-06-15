Экотехнопарк по обращению с отходами начнут проектировать в Армавире в 2023 году

Протокол о намерениях построить экотехнопарк по обращению с отходами в Армавире подписали в рамках ПМЭФ-2023 вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин, мэр Армавира Андрей Харченко и представитель ООО «ЭкоЦентр» Алена Устинова.

Проект предполагает проектирование и строительство объекта для обеспечения полного цикла обращения ТКО и приравненными к ним отходами. Планируется, что объем инвестиций превысит 3,5 млрд рублей.

«Строительство новых современных предприятий способствует повышению благополучия жителей и окружающей среды. Экотехнопарк в Армавире имеет огромное значение в развитии общей системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Новокубанской, Тихорецкой, Мостовской зон, а также для всего Краснодарского края. Новый объект с заявленной проектируемой мощностью 450 тыс. т отходов в год обеспечит 100% потребность в экологичном и безопасном захоронении мусора, образующегося от деятельности юридических лиц и населения. Кроме того, в результате реализации инвестиционного проекта будет создано 177 новых рабочих мест», — сказал Прошунин.

В экотехнопарк войдут комплексы по сортировке отходов, производству компоста из органики и современный полигон для захоронения неутильной части отходов. К проектированию приступят в текущем году, а завершить реализацию проекта планируют до конца 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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