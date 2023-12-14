В 2024 году отремонтируют участок трассы в Ейском районе по нацпроекту

Речь об участке автодороги «Ейск — станица Ясенская — станица Копанская — станица Новоминская». Около 3,6 км трассы приведут в порядок согласно нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, в ходе работ дорожники не только отремонтируют участок магистрали, но и приведут в надлежащее состояние тротуары, поставят дорожные знаки, нанесут разметку и установят сигнальные столбики.

Также на участке оборудуют необходимые технические средства организации дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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