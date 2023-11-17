Капитальный ремонт моста в Славянском районе проведут по нацпроекту

Ремонт перехода через канал на трассе Славянск-на-Кубани — Петровская — Целинный — Ачуево стартовал по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, после капитального ремонта сооружения участок дороги станет безопасным для автомобилистов и пешеходов.

«Мост после капительного ремонта будет представлять однопролетную балочную систему. Его длина составит порядка 25 м. Завершить капремонт планируем в мае 2024 года», — сообщил замглавы Кубани.

На объекте уже провели установку опор моста, гидроизоляцию мостового полотна и укрепили откосы. Также смонтировали балки пролетного строения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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