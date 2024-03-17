В 2024 году на Кубани построят 14 фельдшерско-акушерских пунктов

О модернизации первичного звена в регионе рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что в регионе продолжают повышать доступность медицинских услуг по поручению президента России. В текущем году фельдшерско-акушерские пункты в Краснодарском крае начнут устанавливать на средства из регионального бюджета. До этого ФАПы на Кубани строили в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«В 2024 году предусмотрели строительство 14 фельдшерско-акушерских пунктов в 10 муниципалитетах. Восемь из них возведут – по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения», — сказал Кондратьев.

Губернатор уточнил, что ФАПы в текущем году откроют в Ленинградском, Кавказском, Белоглинском, Отрадненском, Белореченском, Туапсинском, Крыловском, Брюховецком, Кущевском и Мостовском районах.

За последние пять лет на Кубани открыли около 80 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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