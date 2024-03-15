Новую врачебную амбулаторию открыли в хуторе под Новороссийском

Медицинское учреждение появилось в хуторе Семигорском, сообщил в социальных сетях губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что новая врачебная амбулатория решила вопрос доступности помощи медиков для 3 тыс. хуторян, треть из которых дети.

«Улучшение качества и продолжительности жизни людей — наш безусловный приоритет», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор уточнил, что в регионе работают 288 врачебных амбулаторий, 244 офисов врача общей практики и 655 фельдшерско-акушерских пунктов. Эти учреждения делают медицинскую помощь для жителей сельской местности более доступной.

В текущем году на Кубани продолжится работа по обновлению первичного звена здравоохранения. На капитальный ремонт таких учреждений дополнительно направят 555 млн рублей.

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