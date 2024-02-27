Новый ФАП построили по нацпроекту в Кавказском районе

Медучреждение в поселке Степном открыли по нацпроекту «Здравоохранение».

В здание уже закупили мебель и современное оборудование. Провели брендирование объекта. Кроме того, территорию медучреждения привели в порядок, установили беседку и пандус для маломобильных жителей.

По словам главного врача Кавказской ЦРБ Эльбины Цорионовой, в поселке Степном живут свыше 800 человек, в том числе 130 детей.

«Раньше пациентов принимали в приспособленном здании, которому требовался ремонт. Поэтому было принято решение установить новый фельдшерско-акушерский пункт», — цитирует главврача пресс-служба администрации Краснодарского края.

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