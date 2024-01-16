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Кондратьев: за 6 лет в Краснодарском крае построили 169 медучреждений

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-za-6-let-v-krasnodarskom-krae-postroili-169-meduchrezhdenij
Кондратьев: за 6 лет в Краснодарском крае построили 169 медучреждений
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об успехах в развитии первичного звена здравоохранения.

Глава Кубани сообщил, что за 6 лет в регионе построили 169 медучреждений, в том числе в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Это 91 офис врача общей практики и 78 фельдшерско-акушерских пунктов. В основном они расположены в небольших поселках, хуторах и станицах, оснащены необходимым оборудованием и медикаментами. А значит, качественная помощь медиков для жителей отдаленных населенных пунктов стала ближе и доступнее», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Он добавил, что в 2024 году в Краснодарском крае оборудуют еще 11 ФАПов и 11 зданий ВОП. Средства на это выделят в рамках профильного нацпроекта и госпрограммы «Развитие здравоохранения».

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