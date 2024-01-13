Более 160 единиц оборудования поучили сосудистые центры Кубани по нацпроекту

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» с 2019 года 18 сосудистых центров и отделений Краснодарского края получили более 160 единиц оборудования для раннего выявления заболеваний.

В числе нового оборудования — компьютерные и магнитно-резонансные томографы, а также ангиографы. Это позволило в более сжатые сроки оказывать пациентам специализированную кардиологическую помощь.

«На новой технике провели свыше 1,5 млн исследований, что позволило на 2% снизить летальность пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих на диспансерном наблюдении», — сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филлипов.

На Кубани сосудистые центры открывают и модернизируют в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Для работы в них привлекают опытных специалистов из разных регионов страны.

В прошлом году на Кубани провели более, 290 выездов мобильных комплексов диагностики, обследовали более 16,3 тыс. пациентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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