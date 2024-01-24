В 2024 году Краснодарский край получит новые электрички с кондиционерами

Речь идет о современных электропоездах серии ЭПЗД. В прошлом году на юг страны поступило 8 таких поездов — все их передали Ростовской области.

В текущем году Северо-кавказской железной дороге передадут 10 новых электричек на 56 вагонов. Их планируют запустить на маршруты в Краснодарском крае, Ростовской области и Дагестане.

Современные электропоезда оснащены кондиционерами, откидными сидениями, экологически чистыми туалетами и USB-разъемами для зарядки устройств. Кроме того, они адаптированы для проезда маломобильных пассажиров.

«Обновление подвижного состава позволяет обеспечивать курсирование современных поездов на пригородных маршрутах», — сообщает пресс-служба СКЖД.

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