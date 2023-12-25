Движение электричек между Краснодаром и Приморско-Ахтарском могут возобновить

О планах возобновить пассажирское железнодорожное движение в муниципалитете сообщил глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

По его словам, для возобновления железнодорожного сообщения между Краснодаром и Приморско-Ахтарском сделали первые шаги при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Для этого 25 декабря провели тестовую поездку на поезде до станции «Ахтари». В нем приняли участие министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев, замначальника СКЖД Михаил Щербаков и главный инженер СКЖД Александр Черномазов.

«Конечно, путь придется пройти длинный, много технических вопросов, но пробную тестовую сегодня провели поездку — прибыли на станцию «Ахтари», — написал Бондаренко в Telegram.

Глава муниципалитета отметил, что Приморско-Ахтарск пользуется большой популярность у рыбаков и охотников со всей России.

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