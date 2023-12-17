Ретро-поезд «Новогодняя ночь» свяжет центр и горный кластер Сочи

Праздничный туристический поезд «Новогодняя ночь» 31 декабря будет курсировать от станции «Сочи» до курорта «Роза Хутор».

Ретро-поезд «Новогодняя ночь» оформят в стиле 70-х годов ХХ века. В вагоне-ресторане пассажирам предложат новогодние блюда и напитки.

Поезд отправится со станции «Сочи» 31 декабря года в 19:00. Посадка пассажиров также будет осуществляться на станциях «Хоста» и «Адлер».

На станцию «Роза Хутор» поезд прибудет за несколько часов до боя курантов и останется там до 3:00.

На станцию «Сочи» ретро-поезд вернется в 5:35, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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