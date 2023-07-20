В 2024 году до 500 млн увеличат сумму средств на поддержку социально ориентированных НКО в Краснодарском крае

Об этом 20 июля сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

«Центру семейного развития и творчества «Мир Перемен» Красноармейского района требовалось помещение. Об этом я узнала в декабре на встрече с руководителями СОНКО. А уже сегодня с коллегами посмотрели, как ведется работа в предоставленных помещениях», — рассказала Минькова.

Кроме того, вице-губернатор сообщила, что на встрече с замглавами рассматривали сотрудничество и поддержку НКО в муниципалитетах Кубани. С начала 2023 года на реализацию общественно полезных программ НКО отправили 241 млн рублей, а в следующем году эту сумму увеличат до 500 млн.

Также практически во всех районах и городах края работают СОНКО, которые ориентированы на семьи, среди которых и многодетные. Сегодня таких организаций 94.

«Работаем с организациями и на уровне муниципалитетов. Созданы коллегиальные органы при администрациях, где СОНКО помогают в подборе помещений, составлении заявок на гранты и других вопросах», — написала Минькова в Telegram.

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