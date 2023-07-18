С начала года социальный контракт заключили более 5,7 тыс. жителей Кубани

Это более 66% от плана на 2023 год, сообщила замглавы региона Анна Минькова в своих соцсетях.

Власти продолжают оказывать адресную помощь кубанским семьям, столкнувшимся с жизненными трудностями, подчеркнула вице-губернатор. В этой работе хорошие результаты показывает социальный контракт. Для его заключения семьям, чей доход ниже прожиточного минимума, следует обратиться в управление соцзащиты, МФЦ или подать заявление на выплату в личном кабинете на портале «Госуслуги».

«Чаще всего помощь нужна для создания ИП. Большим спросом пользуется соцконтракт на ведение личного подсобного хозяйства», — отметила Минькова.

Так, в 2023 году в рамках этой матподдержки можно получить выплаты на развитие собственного дела или ЛПХ — до 350 тыс. и до 200 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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