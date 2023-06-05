Кондратьев: субсидии на взнос по ипотеке в этом году получат 900 работников соцсферы Кубани

Об этом глава региона Вениамин Кондратьев сообщил 5 июня в соцсетях.

«Светлана Ионова — соцработник с 20-летним стажем из Выселковского района. В этом году она приобрела квартиру с помощью краевой программы субсидирования первоначального взноса по ипотеке. С прошлого года специалисты социальной сферы Кубани — педагоги, врачи, соцработники — могут получить 1 млн рублей для покупки собственного жилья», — рассказал Кондратьев.

В прошлом году субсидию получили 900 сотрудников соцсферы края. Столько же жителей смогут воспользоваться возможностью в этом году. Сейчас заявления подали 549 человек, из них 47 уже получили средства.

«На субсидию претендуют те, кто проживает в регионе более 10 лет, не обеспечен жильем или площадь имеющегося в собственности менее 10 кв. м на одного члена семьи. В этом году выплаты получат не менее 900 жителей края», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Чтобы получить субсидию, претенденту на субсидию нужно обратиться в министерство образования, науки и молодежной политики, здравоохранения или труда и социального развития. Министерство ТЭК и ЖКХ сформирует единый список, которые направят в Кубанский центр господдержки населения и развития финансового рынка. После этого подавших заявку пригласят для подачи документов.

Консультацию жители могут получить по телефонам горячей линии Кубанского центра господдержки населения: 8 (861) 251-79-90, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: компенсацию за газификацию на участке получили более 2,2 тыс. жителей Краснодарского края.