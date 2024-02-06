В 2024 году демонтируют 538 рекламных конструкций в Краснодаре

За прошлый год в Краснодаре демонтировали почти 1,5 тыс. незаконных рекламных конструкций. На текущий год запланирован демонтаж 538 конструкций.

Об этом 6 февраля рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Продолжаем борьбу с незаконной рекламой. Очередной раунд в пользу города! Минус почти полторы тысячи «рекламных конструкций под серым флагом»! Прошедший год точно показательный. Даже стало заметно меньше желающих заниматься правонарушением. Поручил коллегами автоматизировать систему до срочного реагирования. Продумываем механизмы ее реализации. Облик нашего города не должен страдать», — сказал Наумов.

В этом году специалисты демонтируют пять рекламных щитов формата 3×6, 517 информационных стендов, девять настенных панно, пять конструкций формата «суперсайт», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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