В 2024 году базовый набор товаров для школы подорожал на 8% в России

По словам опытных родителей, дешевле покупать канцтовары оптом и заранее составлять список покупок, чтобы ничего не забыть, а вместе с деньгами не потратить еще и нервы.

К первому этапу ― покупке канцтоваров для школы Оксана и Дарья Мирошниковы уже приступили. Дарья собирается в первый класс, ей уже купили первый рюкзак.

«Очень нравится здесь выбор и ценовая политика, качество хорошее. Мне понравился портфель, который мы здесь купили. Канцтовары мы всегда здесь берем. Можно их посмотреть, потрогать, порисовать. Ты знаешь, что берешь», ― делится мама первоклассницы Оксана Мирошникова.

Не успела будущая школьница начать учиться, как уже определилась с любимым предметом. Им стала математика.

«Люблю логические задачки, потому что у меня дома есть тетрадь с ними», ― делится первоклассница Дарья Мирошникова.

По сравнению с прошлым годом, цены на рынке повысились на 10-15%, а базовый набор товаров для школы в этом году подорожал на 8%. Портфели здесь можно купить от 1 тыс. до 8,7 тыс. рублей. Карандаши и ручки можно найти от 10 до 100 рубле. Цена пеналов от 140 до 800 рублей. Стоимость зависит от дизайна, производителя, материала и цвета.

«На книжном рынке мы собрали набор. Полуортопедический рюкзак 4,4 тыс. рублей. Пенал, в нем три синие шариковые ручки, два простых карандаша, точилка, линейка, ластик. Десять тетрадей в клетку и линию по 12 листов ― 984 рублей. Прибавляем к стоимости рюкзака ― 5 тыс. 384 рублей. Мой комплект готов», ― сообщает корреспондент Дарья Остапец.

По словам продавцов, к вечеру покупателей на книжном рынке больше не становится. Как и в прошлом году, многие ушли за товарами в интернет.

«Покупателей становится меньше, потому что маркетплейсы забирают большой такой процент покупателей. Многим это удобно. Я считаю, что прийти, посмотреть, пощупать, потрогать, протестировать ― это лучше гораздо», ― говорит индивидуальный предприниматель Евгения Тупихина.

В интернет-магазинах такой же рюкзак можно найти и за 1 тыс. рублей. Покупатели отметили, что качество достойное. За товар премиум-класса придется выложить более крупную сумму. Рюкзак из натуральной кожи со скидкой стоит около 5 тыс. рублей. В розничных магазинах цены не сильно отличаются от рыночных. Самый простой пенал можно найти от 160 рублей, чуть более качественный обойдется в 550 рублей.

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