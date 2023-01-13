Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В 2023 году власти Краснодара планируют вернуть в муниципальную собственность 15,5 га земли

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-vlasti-krasnodara-planiruyut-vernut-v-munitsipalnuyu-sobstvennost-11-4-ga-zemli
В 2023 году власти Краснодара планируют вернуть в муниципальную собственность 15,5 га земли
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На возвращенных в муниципальную собственность земельных участках планируют создать зеленые зоны, обустроить транспортную и инженерную инфраструктуры и построить социальные объекты, рассказал вице-мэр Краснодара Илья Павлов.

Всего в этом году город планирует вернуть не использующиеся по целевому назначению земельные участки общей площадью 11,4 га. Сейчас в производстве судов находится 29 исков по участкам. Из чужого незаконного владения планируют вернуть около 4,3 га земли. Кроме того, для городских нужд планируют изъять земельные участки общей площадью 2,4 тыс. кв. м.

В прошедшем году в краевой столице в муниципальную собственность через суд вернули 51 земельный участок общей площадью 61,6 га, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: мэрия Краснодара через суд вернет городу участок под незаконным ларьком. Речь идет об участке на улице Тюляева, 39/1. Департамент муниципальной собственности и городских земель обратился в суд для пересмотра решения, согласно которому участок был передан в частную собственность.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Пассажир автобуса погиб в ДТП с КамАЗом в Армавире
Пассажир автобуса погиб в ДТП с КамАЗом в Армавире
В Туапсинском районе ограничили движение на трассе А-147 из-за опрокидывания грузовика
В Туапсинском районе ограничили движение на трассе А-147 из-за опрокидывания грузовика
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  2. Спасатели вытащили кавказскую овчарку из колодца и вернули хозяину в Новороссийске
  3. Единственная дочь Элвиса Пресли умерла в 54 года
  4. ФАС оштрафовала «Эвалар» за рекламу препарата «Гинкоум»
  5. Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
  6. «Бейтар» арендовал защитника «Краснодара» Сергея Бородина
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях