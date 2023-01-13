В 2023 году власти Краснодара планируют вернуть в муниципальную собственность 15,5 га земли
На возвращенных в муниципальную собственность земельных участках планируют создать зеленые зоны, обустроить транспортную и инженерную инфраструктуры и построить социальные объекты, рассказал вице-мэр Краснодара Илья Павлов.
Всего в этом году город планирует вернуть не использующиеся по целевому назначению земельные участки общей площадью 11,4 га. Сейчас в производстве судов находится 29 исков по участкам. Из чужого незаконного владения планируют вернуть около 4,3 га земли. Кроме того, для городских нужд планируют изъять земельные участки общей площадью 2,4 тыс. кв. м.
В прошедшем году в краевой столице в муниципальную собственность через суд вернули 51 земельный участок общей площадью 61,6 га, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: мэрия Краснодара через суд вернет городу участок под незаконным ларьком. Речь идет об участке на улице Тюляева, 39/1. Департамент муниципальной собственности и городских земель обратился в суд для пересмотра решения, согласно которому участок был передан в частную собственность.
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