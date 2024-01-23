В 2023 году в лесах Кубани снесли 27 незаконных объектов

Леса занимают пятую часть региона — 1,6 млн га. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 23 января.

По словам главы региона, защита леса — ключевая задача для раскрытия курортного потенциала, а также для привлечения новых отдыхающих, сохранения уникальной природы для будущих поколений.

«Специалисты регулярно обследуют лесные участки, и к сожалению, выявляют новые незаконные строения. В 2023 году реестр пополнили 171 объект, 27 из них уже снесли» — отметил губернатор.

Кондратьев добавил, что в прошлом году межведомственные комиссии обследовали все лесные участки Черноморского побережья. Так, было направлено 39 претензий об устранении нарушений и демонтаже незаконно построенных объектов. Часть из них собственники снесли добровольно, в остальных случаях — проводится судебно-претензионная работа.

Сейчас в лесах Краснодарского края в едином перечне остаются 402 незаконно построенных объекта, в их числе 46 — на принудительном исполнении о демонтаже, остальные охвачены претензионной или судебной работой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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