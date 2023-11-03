Кондратьев: более 160 га леса восстановят в Краснодарском крае в 2023 году

На Кубани с сентября стартовал осенний этап всероссийской акции «Сохраним лес», которую проводят в рамках национального проекта «Экология». За два месяца в регионе высадили около 11 тыс. деревьев и кустарников на площади свыше 30 га.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что восстановление лесов — это достаточно трудоемкий и сложный процесс. Специалисты расчищают и удобряют почву, заготавливают семена, уничтожают сорняки, а затем высаживают новые деревья.

«По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина во многих субъектах страны проводят большую работу по защите лесных насаждений. И мы, в нашем курортном Краснодарском крае, также уделяем этому особое внимание», — сказал Кондратьев.

Глава региона уточнил, что всего в текущем году в шести муниципалитетах Кубани планируют восстановить более 160 га леса. Весной саженцы высадили в Ейском, Апшеронском и Отрадненком районах. Осенью аналогичную работу проводят в Гулькевичском, Кавказском и Крымском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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