В 2023 году в Крыму откроются отделения Сбербанка

Об этом 18 января сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он рассказал, что первые офисы Сбербанка откроются уже в первом полугодии. Банкоматы на всей территории Крыма начнут работать в течение года.

«Отмечу, что за прошедшие годы было немало сделано для развития банковского сектора в условиях санкций. Приход такого крупного игрока, как Сбербанк, позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы», — написал Аксенов в Telegram.

В Севастополе открытие отделений банка также планируется в первом полугодии. Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев.

«Переговорил с руководством Сбербанка, мы рассчитываем, что офис банка в Севастополе начнет работать уже в первом полугодии. Сейчас идет подбор места, где офис разместится. В течение года сеть банкоматов заработает на всем полуострове, будут развертываться все необходимые услуги и сервисы», — написал Развожаев в Telegram.

Он подчеркнул, что жители давно ждали прихода Сбербанка в Крым. Раньше для получения услуг банка, в том числе для оформления карты, им приходилось ехать в ближайший офис, который находится в Тамани.

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