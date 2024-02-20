Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В 2023 году в Краснодарском крае купили 3 тыс. тракторов на 22,6 млрд рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-v-krasnodarskom-krae-kupili-3-tys-traktorov-na-22-6-mlrd-rublej
В 2023 году в Краснодарском крае купили 3 тыс. тракторов на 22,6 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на предпосевном совещании, которое прошло в Славянском районе.

Глава региона отметил, что власти Краснодарского края в 2024 году продолжат субсидировать скидки для аграриев отечественным производителям сельхозтехники.

«Важно, чтобы все субсидии получили вовремя. У хозяйств не должно быть проблем с сельхозтехникой», — сказал Кондратьев.

Губернатор уточнил, что по итогам прошлого года кубанские фермеры и предприятия закупили свыше 3 тыс. тракторов и машин на общую сумму 22,6 млрд рублей. Это позволило увеличить энергообеспеченность до 202 л/с на 100 га посевной площади. Это самый высокий показатель в России.

Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка сообщил, что машинно-тракторный парк предприятий региона полностью готов к новому сезону. Механики своевременно выполнили все профилактические и ремонтные работы на сельхозтехнике, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: озимой культурой под новый урожай в Краснодарском крае засеяли 1,8 млн гектаров. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в Славянский район.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях