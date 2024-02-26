В 2023 году в Краснодаре построят тротуары на 34 улицах

Всего в текущем году благодаря региональной субсидии в краевом центре планируют построить свыше 21 км тротуаров.

На некоторых улицах работы уже стартовали, на других начнут немного позже. На улице Мичурина в хуторе Ленина тротуар уже построили.

Тротуары появятся в Новознаменском жилом массиве на улицах: Энтузиастов (от Жукова до Богатырской), Андреевской (от Богатырской до Войсковой), Семеновской (от Богатырской до Войсковой), Сечевой (от Богатырской до Войсковой), Войсковой (от Сечевой до Андреевской), Становой (от Богатырской до Войсковой).

В станице Старокорсунской на улицах: Октябрьской (от Мира до Чонгарской, от Мира до Краснопартизанской, от Чонгарской до Северной), Корсунской (от Ленина до Шевченко), Шевченко (от Корсунской до Чонгарской), Чонгарской (от Шевченко до Ленина).

Новые тротуары также построят на улицах: 1-я Линия (от дома №344 до Лесопосадочной), Цветочной (от Лесопосадочной до Березовой), Березовой (от Цветной до Поливной), Поливной (от Березовой до Придорожной), Александра Берлизова (от Изосимова до переулка Брестского), переулке Брестском (от Брестской до Вячеслава Ткачева), Обрезной (от трассы до Молодежной) в хуторе Ленина, Сосновой (от Базарной до переулка Норкового) в поселке Знаменском, подъезде НСТ «Речник» (от Центральной до остановки транспорта), Центральной (от остановки до дома № 31) в хуторе Новом, Прохладной (от Лазурной до детсада № 163) в поселке Колосистом, 2-ой Школьной (от 3-й Школьной до Васильченко) в поселке Лорис, Красных Зорь (от Московской до Армавирской), Возрождения (от Народной до Средней), Народной (от Западного обхода до Пригородной).

Кроме того, за счет бюджета города планируют построить тротуары на улицах Лесопосадочной, Агрохимической, Краснодарской, Октябрьской в поселке Лазурном, Почтовый тракт. Завершить работы планируют к концу осени, сообщает департамент транспорта Краснодара в Telegram.

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