В 2023 году в федеральный проект по рекультивации планируют включить три свалки в Краснодарском крае

Об этом вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин сообщил 20 марта на заседании межведомственного совета по реформированию сферы обращения с ТКО.

В мероприятии участвовали представители ЗСК, краевой прокуратуры, федеральных служб, органов исполнительной власти и муниципальных образований.

«Благодаря федеральному проекту «Генеральная уборка» мы сможем рекультивировать большее количество свалок за счет привлечения федеральных средств. От края мы должны проработать возможность участия всех таких объектов, соответствующих критериям. Особое внимание, уделяя курортным территориям», — сказал Прошунин.

Замминистра ТЭК и ЖКХ Кубани Мария Краснощекова сообщила, что ведомство провело инвентаризацию закрытых свалок на территории региона.

«В соответствии с критериями Минприроды России из 22 мест захоронения отходов отобрали три свалки: в Новороссийске, Приморско-Ахтарском и Крымском районах. После проверки надзорными органами выявили нарушения, которые препятствуют включению объектов в «Генеральную уборку», — сказала Краснощекова.

Представители Приморско-Ахтарского и Крымского районов отчитались об устранении выявленных нарушений. В Новороссийске нарушения устраняются.

«В этом году мы должны обеспечить участие трех свалок. Вопрос требует должного внимания и контроля со стороны глав муниципалитетов. Необходимо организовать взаимодействие с Росприроднадзором по предоставлению необходимой документации, принять меры по недопущению завоза отходов на территорию планируемых к включению в проект объектов», — подчеркнул Прошунин.

В рамках федерального проекта «Генеральная уборка» приступили к ликвидации свалки в селе Кабардинка. По проекту «Чистая вода» работы ведутся в Горячем Ключе, Краснодаре и Славянском район, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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