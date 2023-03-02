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Расширять мусорный полигон в Новороссийске не планируют

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rasshiryat-musornyj-poligon-v-novorossijske-ne-planiruyut
Расширять мусорный полигон в Новороссийске не планируют
Фото pexels.com

Об этом 2 марта сообщил заместитель директора оператора полигона ТКО в поселке Борисовка ООО «Терра-Н» Станислав Петрухин в ходе брифинга по реконструкции.

По его словам, реконструкция полигона позволит увеличить его емкость, но территориальное расширение не планируется.

«На участке, который принадлежит компании «Терра-Н», планируется достройка двух маленьких карт на площади 2 га. Ни о каком расширении полигона за нашими земельными участками не будет. Речи о выходе за пределами двух этих земельных участков не идет», — сказал Петрухин.

Также он сообщил, что в отношении оператора не возбуждали уголовные дела по факту загрязнения окружающей среды.

«Уголовных дел в отношении предприятия, а также должностных лиц — нет. Материалы проверки, если они и проводятся, имеют свою перспективу, но нам ничего не известно», — цитирует Станислава Петрухина «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Росприроднадзор нашел нарушения на полигоне в Новороссийске, где более суток горел мусор.

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