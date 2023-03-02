В 2023 году в больницы Кубани по нацпроекту закупят 167 новых автомобилей
Общество
02.03.2023 18:49
Транспорт для медучреждений приобретут в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
Всего в текущем году планируют приобрести 167 новых машин. Об этом 2 марта сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
«Машины используют для перевозки пациентов в поликлиники и больницы, выездов врачей на дом, доставки лекарств и биоматериала для исследований», — написала Миькова в Telegram.
В 2022 году 56 медучреждений Краснодарского края получили 200 новых автомобилей. Всего с начала реализации программы было закуплено свыше 650 машин. До конца 2025 года в общей сложности планируют приобрести более 1 тыс. 100 автомобилей.
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