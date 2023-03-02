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В 2023 году в больницы Кубани по нацпроекту закупят 167 новых автомобилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-v-bolnitsy-kubani-po-natsproektu-zakupyat-167-novyh-avtomobilej
В 2023 году в больницы Кубани по нацпроекту закупят 167 новых автомобилей
Фото t.me/minkovaanna23

Транспорт для медучреждений приобретут в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Всего в текущем году планируют приобрести 167 новых машин. Об этом 2 марта сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«Машины используют для перевозки пациентов в поликлиники и больницы, выездов врачей на дом, доставки лекарств и биоматериала для исследований», — написала Миькова в Telegram.

В 2022 году 56 медучреждений Краснодарского края получили 200 новых автомобилей. Всего с начала реализации программы было закуплено свыше 650 машин. До конца 2025 года в общей сложности планируют приобрести более 1 тыс. 100 автомобилей.

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