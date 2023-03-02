Новый компьютерный томограф доставили в Крыловскую районную больницу

Современный КТ-аппарат необходим для диагностики различных нарушений и патологий. Он позволяет проводить более детальные исследования, чем рентген-оборудование.

Главврач Крыловской районной больницы Вадим Усалев отметил важность компьютерного томографа для ранней диагностики онкозаболеваний.

«Благодаря новому томографу можно обнаружить даже самые незначительные изменения, которые в дальнейшем могут привести к серьезным патологиям. Это важно в ранней диагностике, например, онкологических заболеваний», — сказал Усалев.

В прошлом году современные томографы закупили для 18 медучреждений Краснодарского края. Кроме того, по нацпроекту «Здравоохранение» в больницы регулярно приобретают оборудование и автомобили. Также ведутся капремонты медучреждений, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и работа по привлечению кадров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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